Байден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократов

Байден выбрал кандидата на пост вице-президента от демократов / GettyImages

Кандидатом в вице-президенты США от Джо Байдена стала сенатор-афроамериканка Камила Харис. Ранее она была прокурором Калифорнии.

Прошлые кандидаты в вице-президенты были куда более именитые - жена Обамы Мишель и экс-советница Обамы Сьюзан Райс.

Ранее более сотни известных афроамериканцев обратились к кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах. Текст открытого письма был обнародован в понедельник, 10 августа, на сайте Atlanta Daily World.

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"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта - точка", отмечается в обращении.

По словам авторов, более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США.

"И мы, черные мужчины, солидарны с ними", - говорится в документе.

59-е выборы президента США назначены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.