В Европе заговорили о повторном закрытии границ

В Европе не исключают повторного закрытия границ / Фото Reuters

Европа закроет границы в случае резкого роста заражений коронавирусом COVID-19, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такой шаг должен быть скоординирован в Европейском союзе.

Об этом он сказал в интервью агентству dpa, сообщает DW.

"Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", - заявил Маас.

Дипломат подчеркнул, что во время коронавирусного кризиса Европа многое узнала о своих недостатках и сильных сторонах.

Также Маас обратил внимание на то, что страны ЕС улучшили координацию "и солидарно оказали помощь друг другу в темпе и измерении, которых до этого не было".

Читайте такжеУкраинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован. Ожидалось, что список будет обнародован в субботу к вечеру, 27 июня.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.