Катастрофа самолета МАУ: Канада обнародовала свой отчет

Канада обнародовала отчет об уничтожении Ираном самолета МАУ.
Канада обнародовала свой отчет о причинах авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины в небе над Ираном в январе 2019 года.
"Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за уничтожение PS752 и над решением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и государствам-участникам", — отметил советник премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральф Гудейл в отчете авиакатастрофы.
В документе отмечается, что Канада "решительно настроена выражать свое беспокойство по поводу того, что случилось с PS752, на всех надлежащих международных форумах, чтобы отразить гнев семей и помочь предотвратить такие условия и поведение, как то, что сделала небо над Тегераном в то судьбоносное утро таким опасным".
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"Канада исследует все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства и международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить память и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации", — говорится в отчете.
В документе выражается поддержка канадской инициативы "Безопаснее небо", призванной исключить повторение трагедий самолетов рейса PS752 и MH17, а также содержится призыв уделять особое внимание потребностям родственников жертв авиакатастроф.
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Также Канада требует от Ирана полной ответственности за сбитый самолет, и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.
Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.