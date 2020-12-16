Катастрофа самолета МАУ: Канада обнародовала свой отчет

Отчет о катастрофе самолета МАУ / REUTERS

​Канада обнародовала свой отчет о причинах авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины в небе над Ираном в январе 2019 года.

"Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за уничтожение PS752 и над решением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и государствам-участникам", — отметил советник премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральф Гудейл в отчете авиакатастрофы.

В документе отмечается, что Канада "решительно настроена выражать свое беспокойство по поводу того, что случилось с PS752, на всех надлежащих международных форумах, чтобы отразить гнев семей и помочь предотвратить такие условия и поведение, как то, что сделала небо над Тегераном в то судьбоносное утро таким опасным".

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"Канада исследует все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства и международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить память и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации", — говорится в отчете.

В документе выражается поддержка канадской инициативы "Безопаснее небо", призванной исключить повторение трагедий самолетов рейса PS752 и MH17, а также содержится призыв уделять особое внимание потребностям родственников жертв авиакатастроф.

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Также Канада требует от Ирана полной ответственности за сбитый самолет, и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

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