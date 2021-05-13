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"Казанский стрелок" рассказал, как выжил родных из квартиры

13 мая 2021, 09:16
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Задержанный признал, что получал удовольствие от того, что унижал родственников.

Галявиев выжил из квартиры мать, отца и брата
Ильназ Галявиев выжил из квартиры мать, отца и брата / Reuters

Задержанный по подозрению в массовом убийстве в гимназии в Казани Ильназ Галявиев заявил, что с начала апреля 2021 года начал жить один в двухкомнатной квартире, а до этого с ним проживали мать, отец и брат.

Подозреваемый во время допроса сказал, что специально шумел днем и ночью, сильно стучал дверями, узнал Telegram-канал LIFE SHOT.

Галявиев также сказал, что ему нравилось унижать родных.

"…Кому принадлежит данная квартира, я не знаю. В данной квартире проживаю один с 1 апреля 2021 года по настоящее время. До этого со мной в данной квартире проживали мама…, отец…, брат, учащийся, какой факультет и курс, не помню, так как не интересовался", – говорил парень.

Задержанный добавил, что мать, отец и брат втроем от него переехали на свою другую квартиру.

"…Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил, то, что шумел в квартире и днем, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал всё это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать", – добавил Галявиев.

По словам подозреваемого, он получал удовольствие от того, что его поступки не нравятся родственникам.

Читайте такжеСтало известно, чем болел "казанский стрелок""…Перед отъездом родители сказали мне, что уезжают от меня навсегда и оставляют меня одного в квартире. Я не был против. С того момента я проживал в квартире один. Иногда ко мне в квартиру приходили родители и приносили мне еду, потом снова уходили", – объяснил парень.

Галявиев сказал, что его матери 54 года, она занимает пост старшего кассира банка, а отцу – 56 лет, и он работает на мусоровозе.

Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что случилось в Казани – главные подробности

  • В Казани 11 мая злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175, есть девять жертв – семеро учащихся и двое взрослых. Пострадали десятки человек. По сведениям СМИ, в гимназии также был взрыв.
  • В совершении нападения обвинили бывшего ученика гимназии – 19-летнего Ильназа Галявиева.
  • Во время допроса задержанный говорил, что ненавидел людей, осознал себя богом. По словам подозреваемого, позже в нем "начал пробуждаться монстр".
  • Журналисты узнали, что парень признал свою вину.
  • Галявиев жил в Казани в квартире, которая находится на ул. Туганлык.
  • После стрельбы в гимназии начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.
  • Позже, 12 мая, суд избрал Галявиеву меру пресечения – арест на два месяца.

новости Казани Ильназ Галявиев
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