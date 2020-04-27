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Сестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известно

27 апреля 2020, 14:50

Наилучшие шансы возглавить Северную Корею у младшей сестры Ким Чен Ына.

КНДР, военные, Ким Чен Ын
Кресло Ким Чен Ына может занять его сестра / Reuters

Ким Чен Ын умер, сообщили 25 апреля ряд СМИ. Но официально власти Северной Кореи смерть своего лидера не подтвердили. В то же время никто живым Ким Чен Ына не показал. Более того, его никто не видел с 12 апреля.

Масла в огонь подливает то, что похожая ситуация была с отцом Ким Чен Ына – о смерти Ким Чен Ира начали говорить тогда, когда он не появился на торжествах по случаю местного аналога дня независимости. Потом оказалось, что он действительно умер.

Что на самом деле произошло с Ким Чен Ыном – пока точно сказать никто не может. Отметим, что Северная Корея – одна из самых закрытых стран на планете, и новости оттуда появляются очень дозировано.

При этом сегодня многие пытаются предположить, как будут развиваться события далее и кто займет кресло Ким Чен Ына.

И первой в этом списке числится женщина.

В Южной Корее СМИ пишут о том, что наилучшие шансы возглавить Северную Корею у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё Чжон. Ее называют вторым по влиятельности человеком в КНДР.

Ее должность сегодня ­- первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, она отвечает за культ личности Ына.

Говорят, что у брата и сестры сложились теплые отношения. Они вместе учились в Швейцарии и, будучи сильно ограничены в контактах с внешним миром, привыкли доверять друг другу.

Читайте такжеКим Чен Ына не показывают людям: эксперт назвал причинуУже сейчас Ким Ё Чжон имеет солидный по меркам КНДР внешнеполитический опыт, поскольку регулярно сопровождала брата в его зарубежных поездках, включая исторический саммит с США на высшем уровне.

Более того, она единственная из Кимов, кто со времен войны осуществил визит в Южную Корею.

Ким Ё Чжон на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином / сриншот koreatimes.co.kr, фото Yonhap

Как пишет Взгляд, Ким Ё Чжон замужем. Фамилия ее мужа значения не имеет, а вот фигура свекра весьма примечательна – это Герой КНДР Чхве Рён Хэ. Несмотря на свой довольно почтенный возраст (70 лет), по-настоящему он возвысился именно при Ыне, то есть является его ставленником. На текущий день Чхве – первый заместитель маршала Кима в северокорейском правительстве и председатель в местном парламенте.

Также свекор возможной наследницы "золотопогонник", вице-маршал, а это высоко – за всю историю страны было только 28 вице-маршалов, пять маршалов, не считая Ына (он маршал не только армии, а всей КНДР), и два генералиссимуса: Ким Первый и Ким Второй. Положение в военной иерархии для государственного деятеля Северной Кореи принципиально – армия, согласно идеологии чучхе, является основой государства (потому-то в КНДР больше военных на 100 тысяч населения, чем где угодно еще).

Другими словами, свекор способен прикрыть самое слабое аппаратное место Ким Ё Чжон.

А станет ли сестра Ким Чен Ына новым лидером КНДР – покажет время.

Читайте такжеСтало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние"Напомним, ранее государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.

В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён. Однако каким именно образом это было сделано, не уточняется.

Ким Чен Ын новости КНДР
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