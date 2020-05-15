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Трамп предложил Сенату рассмотреть кандидатуру посла США в Украине

15 мая 2020, 02:05

Вакантную должность может занять Кит Дейтон.

Кит Дейтон
Кит Дейтон может стать послом США в Украине / Фото: wikipedia

Президент США Дональд Трамп 14 мая внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность нового посла США в Украине.

"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине" - сообщает пресс-служба Белого дома.

Кит Дейтон в настоящее время является старшим советником США по обороне в Украине и директором Центра Джорджа Маршалла в Германии. О намерении выдвинуть Дейтона на эту должность Трамп сообщил 1 мая 2020 года.

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

Как известно, Мари Йованович досрочно ушла в отставку с поста посла США в Украине указу президента Дональда Трампа.

Напомним, в связи с сокрытием Пекином информации о происхождении COVID-19, что, по мнению американцев, привело к мировой пандемии коронавирусной инфекции, США не исключают полного разрыва всех отношений с Китаем.

Ранее сенаторы-республиканцы во главе с Линдси Грэмом представили в сенате проект закона, в случае принятия которого будет введен ряд санкций в отношении Китая.

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