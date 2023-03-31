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Китай зарубил передачу ядерного оружия другим странам, а у Лукашенко резко огрызнулись в ООН

31 марта 2023, 21:09
Китай решительно против того, чтобы одни страны передавали ядерное оружие другим – такое вооружение не должно размещаться за пределами границ ядерных держав.

Китай, ядерное оружие
Китай призвал все ядерные страны соблюдать свои обязательства / Коллаж ua.depositphotos.com

КНР не поддерживает передачу ядерными державами своего атомного оружия другим странам и размещения такого вооружения за границей. Пекин призывает страны избежать любых конфликтов между государствами ядерного клуба. При этом Беларусь поддерживает размещение ядерного оружия на своей территории и мотивирует это мнимыми "угрозами со стороны НАТО".

В ходе Совета безопасности ООН постоянный представитель Китая при Организации Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

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"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", - сказал Шуан.

Также он добавил, что только в прошлом году 5 ядерных стран – США, Великобритания, Китай, Россия и Франция – выступили с совместным заявлением, согласно которому ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", - уточнил китайский представитель.

В Беларуси выступили за размещение у себя ядерного оружия России

Как сообщает пропагандистское белорусское агентство Белта, представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза заявил, что НАТО якобы "усиливает свой военный потенциал", поэтому Минск, дескать, прибегает к такому шагу.

"Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и абсолютно прозрачно для соседей и всего международного сообщества предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности и обороноспособности", - подчеркнул Рыбаков.

Планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Глава страны-агрессора России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва собирается разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По словам Путина, об этом он уже договорился с Лукашенко. Минск не получит контроля над ядерными зарядами.

В Главном управлении разведки назвали планы Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси реакцией Москвы на провалы российских оккупантов в Украине. Путин повышает ставки, однако Запад на его условия не поведется.

В МИД Китая выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим. В Пекине заявили, что придерживаются точки зрения, согласно которой нужно решать проблемы дипломатическим путем и воздержаться от ситуаций, которые провоцируют вероятность ядерной войны.

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