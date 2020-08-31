Климкин рассказал, что на самом деле пугает Путина

Владимир Путин / УНИАН

Российский президент Владимир Путин всерьез опасается совместных действий Украины с международными западными партнерами.

Такое мнение в интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Прямые контакты нужны, но исключительно и только на основе согласованной общей позиции с нашими друзьями и партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, Канадой и другими странами. Только такая общая позиция даст нам результат, поскольку то, чего боится Путин – это солидарность, это общая позиция", – подчеркнул он.

Кроме того, Климкин обратил внимание на то, как информацию о введении новых санкций против России отражаются на российских фондовых биржах и на валютном рынке РФ.

"Там на фоне сообщений о возможных санкциях курс рубля по отношению к евро и доллару постоянно падает. Из России за последнее время вышло гораздо больше денег, чем в 2019 году", – подытожил он.

По оценкам Климкина, в Кремле очень внимательно относятся к политическим сигналам со стороны Запада.

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Напомним, ранее Павел Климкин рассказал - белорусский президент Александр Лукашенко впал в неадекватное состояние, чем немедленно и успешно воспользовался российский президент Владимир Путин.

https://glavred.info/world/klimkin-obyasnil-pochemu-putinu-udaetsya-davit-na-lukashenko-novosti-mira-10199894.html