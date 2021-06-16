Когда начнется встреча Байдена и Путина в Женеве: названо точное время

Байден и Путин сегодня проведут встречу, она начнется в 14:35 по киевскому времени / Reuters

Сегодня, 16 июня, в Женеве состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Она в начнется в 14:35 по Киеву и продлится примерно четыре-пять часов.

Двусторонним переговорам будет предшествовать фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена, которая начнется в 14:25. Расписание американского лидера на саммите опубликовал в Twitter журналист The Oakland Press Марк Кевит.

Кроме того, в 15:55 состоится первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций, а в 17:40 — второй.

Сразу после саммита Байден проведет пресс-конференцию, после которой вылетит в Вашингтон.

На сайте Белого дома уточнили, что встреча Байдена и Путина может длиться от четырех до пяти часов, а перерыв на обед не запланирован. После встречи лидеры должны провести отдельные пресс-конференции.

Отмечается также, что в 13:00 по местному времени Путин должен встретиться с президентом Швейцарии Ги Пармелен. На переговорах будут присутствовать только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики.

Как сообщал Главред, 15 июня президент США Джо Байден прибыл в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали в Белом доме, на встрече Байден планирует обсудить со своим российским коллегой безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

При этом в Белом доме не ожидают особых результатов от встречи двух лидеров.