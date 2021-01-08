Когда развалится Россия: назван год

Россия развалится к 2025 году / УНИАН

Российскую Федерацию ждет судьба Советского Союза. В частности, к развалу России могут привести новые американские санкции.

Такое мнение высказал глава Фонда Stop Inform Terror (США) Герман Обухов, передает Obozrevatel.

"Последствия будут катастрофическими. Россия просто начнет рассыпаться", – спрогнозировал он.

Обухов считает, что "уйдет Дальний Восток, уйдет северо-запад, уйдет юг, Чечня либо Дагестан".

"Достаточно какому-то одному региону уйти из России – все, Россия посыплется. Денег не будет посылать какие-то войска. И это конец для Путина", – заявил он.

По оценкам Обухова, Россия развалится к 2025 году.

"К этому все идет. Это условная дата. Может быть, 2024-й, может быть, 2025-й или 2026-й год", – считает он.

Обухов также предположил, что избранный президент США Джо Байден может проводить более жесткую политику в отношении России и "пойти на Кремль как бульдозер".

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