Когда развалится Россия: назван год

Достаточно какому-то одному региону выйти из состава РФ – и страна посыплется.
Российскую Федерацию ждет судьба Советского Союза. В частности, к развалу России могут привести новые американские санкции.
Такое мнение высказал глава Фонда Stop Inform Terror (США) Герман Обухов, передает Obozrevatel.
"Последствия будут катастрофическими. Россия просто начнет рассыпаться", – спрогнозировал он.
Обухов считает, что "уйдет Дальний Восток, уйдет северо-запад, уйдет юг, Чечня либо Дагестан".
"Достаточно какому-то одному региону уйти из России – все, Россия посыплется. Денег не будет посылать какие-то войска. И это конец для Путина", – заявил он.
По оценкам Обухова, Россия развалится к 2025 году.
"К этому все идет. Это условная дата. Может быть, 2024-й, может быть, 2025-й или 2026-й год", – считает он.
Обухов также предположил, что избранный президент США Джо Байден может проводить более жесткую политику в отношении России и "пойти на Кремль как бульдозер".
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Санкции США против России - новости:
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- По данным американских СМИ, представители властей США закончили разработку нового пакета санкций против Российской Федерации, но не успели ввести его в действие.
- Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации может ввести новые санкции против России в ответ на предполагаемое участие РФ в хакерских атаках на правительственные американские организации.