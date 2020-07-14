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"Только вперед ногами": экс-депутат Госдумы рассказал, когда уйдет Путин

Название должности могут изменить, но Владимир Путин останется у власти, считает Илья Пономарев.

14 июля 2020, 06:32
Путин
Путину страшно уходить, считает Пономарев / Reuters

Президент России Владимир Путин будет стремиться всеми силами сохранить власть. И, скорее всего, останется во главе страны до своей смерти.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью изданию Обозреватель.

По его словам, единственный вопрос, как будет называться должность Путина.

"Я думаю, что Путин будет у власти до смерти Путина, да. Вопрос только, во-первых, когда это произойдет и, во-вторых, как будут называться его должности. Я не уверен, что он будет оставаться на должности президента России. Вполне возможно, что он пересядет на позицию президента объединенной страны Беларуси и России, например. Еще что-нибудь может придумать", - считает Пономарев.

"Но абсолютно неважно, как он будет называться – он будет сохранять власть любой ценой. Для него уже слишком страшно уходить. Только вперед ногами", - добавил российский оппозиционер.

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Как сообщал Главред, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они были утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Илья Пономарев Владимир Путин новости России Конституция России
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