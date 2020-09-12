Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино

Адвокат арестованной оппозиционерки расказала, где ее сейчас содержат.
В субботу, 12 сентября, арестованного члена КС белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в следственную тюрьму "Жодино".
Об этом заявила адвокат Колесниковой адвокат Людмила Казак, сообщает Telegram-канал Nexta.
Отмечается, что Колесникову перевели в Жодино "без объяснения причин".
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Задержание Колесниковой – о чем говорилось ранее:
- 9 сентября белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что во время удержания в ГУБОПиК силовики ей угрожали физической расправой. По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.
- 9 сентября стало известно, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована. Об этом рассказал отец Марии Александр Колесников. По его словам, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.
- 8 сентября Марию Колесникову задержали. Политика обвиняют в том, что она пыталась незаконным образом пересечь белорусско-украинскую границу.
- 8 сентября пограничники Беларуси не смогли выдворить лидера оппозиции Марию Колесникову на территорию Украины, так как она порвала свой паспорт, после чего пересечение границы стало невозможным.
- Утром 8 сентября СМИ сообщили, что лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова, а также ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе Беларуси и Украины. Однако Колесникова попасть в Украину не смогла.
- 7 сентября Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска.
Автор: Адриана Бубновская