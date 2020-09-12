Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино

Колесникову перевели в тюрьму Жодино / Reuters

В субботу, 12 сентября, арестованного члена КС белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в следственную тюрьму "Жодино".

Об этом заявила адвокат Колесниковой адвокат Людмила Казак, сообщает Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что Колесникову перевели в Жодино "без объяснения причин".

Новость обновляется

Задержание Колесниковой – о чем говорилось ранее: