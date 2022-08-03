"Конец эпохи поглощения": в МИД РФ "открестились" от сотрудничества с США и Западом

В МИД РФ открестились от США и Запада / фото: ntv.ru

В МИД России разразились очередными бредовыми угрозами - на этот раз там заявили, что не смогут больше сотрудничать с США и Европой и 30-летняя эпоха взаимодействия закончилась, говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина.

"Независимо от продолжительности и результата (войны в Украине - ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он также добавил, что сейчас для Москвы якобы возникла возможность избавиться от иллюзий и "выйти за пределы парадигмы "дружеского поглощения", которую восстанавливали западные коллеги после 1992 года".

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"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет… Россия вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств во главе с США. Цель противника - нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитическое конкурента", - добавил Дробинин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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