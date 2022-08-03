Украинские воины "задвухсотили" воронежского бывшего кандидата в депутаты Госдумы / коллаж УНИАН, росСМИ

Украинские бойцы уничтожили 45-летнего оккупанта-добровольца Денис Ларин из Воронежа, был ликвидирован в Украине. Об этом пишет блогер-расследователь и представитель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

Ларин в недалеком прошлом он был "экологическим активистом", кандидатом в депутаты Госдумы России по воронежскому Правобережному округу, а также участвовал во Второй чеченской войне и служил в милиции ‒ в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным росСМИ, оккупант погиб в бою под Харьковом, "выполняя боевую задачу".

"Судя по его персональной страничке соцсети в "ВК", особым интеллектом не отличался, имел четко выраженный совковый менталитет, а также великоросско-шовинистские и антисемитские наклонности", – пишет Комахидзе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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