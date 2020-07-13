Бои на границе Армении и Азербайджана продолжились, стороны подсчитали жертв

В ночь на 13 июля на границе Армении и Азербайджана продолжились столкновения - азербайджанская армия опять нанесла удар по опорному пункту противника. В результате инцидента на армяно-азербайджанской границе погиб еще один военнослужащий ВС Азербайджана. 12 июля Азербайджан сообщал о трех погибших.
Об этом сообщает Арменпресс.
По версии азербайджанской стороны, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на Товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии.
В результате столкновения двое азербайджанских военнослужащих погибли на месте конфликта, еще один получил тяжелые ранения и скончался позже, сообщило минобороны Азербайджана.
Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт противника. По данным министерства обороны Армении, азербайджанские военнослужащие прикрывались артиллерийским огнем, армянская армия открыла ответный огонь.
13 июля конфликт на границе продолжился - азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и "живую силу". В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.
"Вооруженные подразделения Армении дали адекватный ответ. С армянской стороны потерь нет", – сказано в сообщении минобороны Армении.
Читайте такжеНа Донбассе разгорелся тяжелый бой: много раненых, есть убитыеНапомним, на азербайджано-армянской границе утром 12 июля внезапно начались масштабные боевые действия.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военнослужащие осуществили артиллерийский обстрел.
В ведомстве уточняют, что территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, поэтому военные были вынуждены защищаться и дать ответный огонь.
Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.