Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

Самым большим препятствием для контрнаступления ВСУ является погода, подчеркнул Ханно Певкур.

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Ханно Певкур спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ / Siim Lõvi/ERR, 24 ОМБр имени короля Даниила

До начала ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины остается не менее месяца, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", — цитирует его ERR.

Глава эстонского Минобороны считает, что наибольшим препятствием для начала контрнаступления ВСУ остаются погодные условия.

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"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", — убежден эстонский политик.

При этом он напомнил о том, что в Украине остается довольно дождливая погода, что сказывается на передвижении тяжелой техники.

"Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", — добавил Певкур.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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