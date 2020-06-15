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Путешествия во время карантина: в ЕС запустили уникальный ресурс

15 июня 2020, 19:30

На сайте можно посмотреть информацию об ограничениях в реальном времени.

Евросоюз, флаг
В ЕС запустили сайт для планирования путешествий / Reuters

В ЕС запустили специальный сайт Re-open EU, который поможет планировать туристические поездки в условиях карантина. Ресурс уникален тем, что в режиме реального времени будет предоставлять информацию о действующих ограничениях.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Теперь европейцы смогут уверенно планировать свой отпуск, поскольку платформа предоставляет в режиме реального времени информацию о границах, транспортных средствах, ограничениях на поездки, мерах общественного здравоохранения и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение лицевых масок", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, платформа выступает в качестве ключевого ориентира для всех, кто путешествует по ЕС, поскольку она централизует информацию, собираемую как Европейской комиссией, так и государствами-членами ЕС.

Сайт доступен на всех языках ЕС.

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Как ранее писал Главред, страны Европейского Союза постепенно вернутся к прежним правилам пересечения границы для иностранцев. Введения ограничений на безвизовые поездки для украинцев в Европу не предвидится.

Напомним, ЕС открывает свои границы для граждан иностранных государств уже с 1 июля. На данный момент в европейские страны могут попасть только те украинские граждане, которые имеют легальные основания для пребывания в Евросоюзе. Туристам в европейские страны путь пока закрыт.

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