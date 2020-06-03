Италия открыла границы для туристов: кто сможет въехать в страну

В Италии - более 233,5 тыс. пациентов с COVID-19 / Фото: REUTERS

С 3 июня Италия, которая долгое время была очагом коронавируса в Европе, открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений.

Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает Corriere dela Serra

Въехать в Италию не смогут люди с симптомами респираторного заболевания и температурой выше 37,5 градусов – их будут помещать в изоляцию.

Стоит отметить, что отмена ограничений на въезд в Италию касается только граждан Европейского союза и Шенгенской зоны.

Напомним, по состоянию на утро 3 июня в Италии зарегистрировали 233 515 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 530.

Как сообщал Главред, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. В частности, полеты возобновятся на популярных туристических направлениях. Речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии. При этом в Италию и Испанию самолеты пока что точно не полетят. Причина – эпидемическая ситуация в этих странах.