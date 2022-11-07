"Котел" под Угледаром: в РФ ответили взбунтовавшимся российским морпехам

Российские морпехи / УНИАН

Российские морпехи 155-й бригады пожаловались на свое командование, из-за которого они понесли огромные потери в боях на Углегорском направлении в Донецкой области.

Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко заявил, что жалобы обратившихся к нему морпехов РФмогут быть "вбросом со стороны противника", сообщает "Настоящее время".

Он заявил, что эту информацию необходимо проверить, так все это похоже на фейк, якобы распространенный украинскими спецслужбами.

"Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника - украинских спецслужб", — сказал он.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из Министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

Ранее в разведке США заявили, что ВСУ могут воспользоваться слабостью войск РФ и за 6 недель продвинуться в Луганской области. Однако российские оккупанты еще не проиграли войну – они могут восстановить свои военные возможности и способны к проведению артиллерийских операций.

На днях руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ освободили еще 9 населенных пунктов на Луганщине.

По его словам, сложная ситуация в районе Белогоровки, Сватово и Кременной. Оккупанты пытаются штурмовать позиции армии Украины в Белогоровке, но им это не удается.

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