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Кравчук предложил ужесточить санкции против России: в Совфеде резко отреагировали

6 декабря 2020, 13:36
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В России ответили на заявление Леонида Кравчука ужесточить санкции.

Кравчук предложил ужесточить санкции против РФ / REUTERS

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова прокомментировала заявление первого президента Украины, главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука ужесточить санкции против России из-за Донбасса, исключив страну из международной расчетной системы SWIFT.

По словам Перминовой, исключение из международной расчетной системы SWIFT​ нереализуемо.

"Наша страна занимает в ней очень значительное место", — сказала Елена Перминова, пишут РИА Новости.

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Перминова​ назвала​ предложение Кравчука пустой угрозой, а предложение — несерьезным и непрофессиональным.

Отметим, Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:

  • Первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что встреча в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца года.
  • В России анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.

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