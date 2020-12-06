Кравчук предложил ужесточить санкции против России: в Совфеде резко отреагировали

Кравчук предложил ужесточить санкции против РФ / REUTERS

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова прокомментировала заявление первого президента Украины, главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука ужесточить санкции против России из-за Донбасса, исключив страну из международной расчетной системы SWIFT.

По словам Перминовой, исключение из международной расчетной системы SWIFT​ нереализуемо.

"Наша страна занимает в ней очень значительное место", — сказала Елена Перминова, пишут РИА Новости.

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Перминова​ назвала​ предложение Кравчука пустой угрозой, а предложение — несерьезным и непрофессиональным.

Отметим, Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

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