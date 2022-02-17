Вопрос признания Москвой "ЛДНР": в Кремле раскрыли детали диалога Путина и Макрона

Путин не говорил Макрону, что Кремль не примет во внимание инициативу Госдумы о признании "ЛДНР", сказал Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном не говорил ему, что Москва не будет обращать внимания на призыв Госдумы о признании Москвой "ЛДНР". Он сказал, что такая инициатива является идеей партии КПРФ, а соответствующего законопроекта нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, Песков рассказал о том, что Путин в разговоре с Макроном назвал инициативу с Госдумы об официальном признании Россией "ЛДНР" предложением фракции КПРФ. Однако не говорил, что Кремль не обратит внимания на такую идею, а только уточнил, что это не законопроект.
Читайте такжеЧто дает Москве признание "ЛДНР""Путин: у нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива, и она основной правящей партией - "Единой Россией" - не поддержана, но инициатива такая есть", - процитировал Путина спикер Кремля.
Также он подчеркнул, что разговор Путина и Макрона состоялся еще до того, как прошло голосование в Госдуме.
Планы в России о признании Москвой "ЛДНР"
Государственная Дума России 15 февраля проголосовала за инициированной КПРФ постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе в качестве "суверенных государств". Документ поддержал 351 парламентарий.
Верховная Рада официально обратилась к миру с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских оккупационных администраций "ЛДНР", которые осуществляют контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины.
По итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с обращением Госдумы по "ЛДНР", сказал, что Россия готова к разрешению вооруженной конфронтации на Донбассе на базе Минских соглашений.
Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Россия не пойдет на признание "ЛДНР". Маневр Москвы направлен на оказание давления на Украину и Запад для запуска Минских соглашений по российскому сценарию. Как полагает переговорщик, Путин может подписать указ по "ДНР" и "ЛНР" только в том случае, если Киев пойдет на силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса.
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