Кремль в Омске пытался второй раз отравить Навального - Times

Навального пытались отравить два раза / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Такую информацию обнародовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах в статье под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства".

"Как сообщили нам источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство ... второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", - пишет газета.

По утверждению издания, представители немецких спецслужб поделились этими выводами со своими коллегами в Великобритании.

В издании пишут, что Навального пытались отравить, когда его готовились перевозить медицинским рейсом в Германию.

"Это было сделано с расчетом на то, что он (Навальный - ред.) будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - приводит газета слова одного из источников, имя которого не называется.

Британская газета утверждает, что как и после первой попытки "отравления", во второй раз Навального спас атропин, который ему ввела бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске.

"Вторая доза "Новичка", несомненно, увеличила бы вероятность смерти. Но если бы он уже был "атропизирован", это нейтрализовало бы действие нервно-паралитического вещества, хотя это могло означать более долгую кому. Токсину потребовалось бы больше времени, чтобы разложиться в печени", - сказал изданию профессор экотоксикологии университета Лидса Алистэр Хэй.

Название статьи в британском издании / скриншот из сайта thetimes.co.uk

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.