Кровавые протесты в Казахстане: Путину померещились "майданные технологии"

Владимир Путин / УНИАН

Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие в Казахстане массовые акции протеста, закончившиеся расстрелом людей и вводом в страну сил ОДКБ.

В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ он заявил, что причиной произошедшего в Казахстане не были стихийные протесты из-за повышения цен на топливо.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние внешние силы. Те люди, которые выступали (по поводу) ситуации на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это – совершенно другие люди, и у них другие цели", - заявил Путин.

Он также считает, что в ходе протестов в Казахстане якобы использовались майданные технологии.

По словам хозяина Кремля, в Казахстане активно применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

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Что ждет силы ОДКБ в Казахстане

Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.

Он добавил, что силы ОДКБ будут находится в Казахстане "столько, сколько нужно", а после завершения миссии весь контингент ОДКБ будет выведен из страны.