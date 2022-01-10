Кровавые протесты в Казахстане: Путину померещились "майданные технологии"

Силы ОДКБ будут находится в Казахстане "столько, сколько нужно", подчеркнул президент РФ.
Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие в Казахстане массовые акции протеста, закончившиеся расстрелом людей и вводом в страну сил ОДКБ.
В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ он заявил, что причиной произошедшего в Казахстане не были стихийные протесты из-за повышения цен на топливо.
"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние внешние силы. Те люди, которые выступали (по поводу) ситуации на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это – совершенно другие люди, и у них другие цели", - заявил Путин.
Он также считает, что в ходе протестов в Казахстане якобы использовались майданные технологии.
По словам хозяина Кремля, в Казахстане активно применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".
Что ждет силы ОДКБ в Казахстане
Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.
"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.
Он добавил, что силы ОДКБ будут находится в Казахстане "столько, сколько нужно", а после завершения миссии весь контингент ОДКБ будет выведен из страны.