Кровавый расстрел в школе в Казани: СМИ узнали, как стрелок пытался замести следы

Ильназ Галявиев перед уходом в гимназию пытался поджечь свою квартиру. Позже следователи все же смогли провести у него обыск.
19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе в российской Казани, перед уходом в гимназию пытался поджечь свою квартиру.
Как сообщает телеграм-канал Baza, около 9 утра в среду, 11 мая, он облил одну из дверей в доме селитрой, поджёг её и вышел. Огонь не разгорелся, поэтому уже после расстрела в гимназии следователи смогли провести у него обыск.
Помимо нескольких упаковок селитры дома у Галявиева также нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства Мухомор. С собой же у Галявиева при обыске в школе кроме ружья Хатсан Эскорт нашли 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.
Стрельба в школе Казани – о чем ранее писал Главред:
- Утром 11 мая в казанской школе №175 ее бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу.
- Погибли 11 человек, еще 16 - получили ранения.
- По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в РФ на нее введен мораторий.
- После преступления в Казани ввели режим контртеррористической операции.
- Татарстанские власти среду, 12 мая, объявили днем траура.
Автор: Анна Багрий