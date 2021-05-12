Кровавый расстрел в школе в Казани: СМИ узнали, как стрелок пытался замести следы

11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, погибли 11 человек / Фото Reuters

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе в российской Казани, перед уходом в гимназию пытался поджечь свою квартиру.

Как сообщает телеграм-канал Baza, около 9 утра в среду, 11 мая, он облил одну из дверей в доме селитрой, поджёг её и вышел. Огонь не разгорелся, поэтому уже после расстрела в гимназии следователи смогли провести у него обыск.

Помимо нескольких упаковок селитры дома у Галявиева также нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства Мухомор. С собой же у Галявиева при обыске в школе кроме ружья Хатсан Эскорт нашли 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.

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