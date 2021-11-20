Крушили авто польской полиции: нелегалы из Беларуси снова штурмовали границу

/ @podlaskaPolicja

Нелегальные мигранты снова предприняли попытку силового прорыва границы Беларуси с Польшей.

В пятницу вечером, 19 ноября, нелегалы попытались пересечь границу Беларуси с Польшей возле приграничного села Старжина, сообщает полиция Подлясского воеводства.

С территории Беларуси в польских правоохранителей летели камни. В окрестностях Старжины группа мигрантов забросала офицеров и солдат камнями. Никто из полицейских не пострадал, были повреждены 2 полицейских фургона.

В полиции Польши сообщили, что произошла коллективная попытка силового пересечения границы. Сотрудники белорусских служб помогали мигрантам.

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/ @PolskaPolicja

"Полицейские машины были разбиты, а попытку пресекли", - резюмируется в сообщении.

/ @PolskaPolicja

Кризис на границе Беларуси и Польши

Ранее Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Как известно. с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

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