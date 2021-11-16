Ярош пригрозил открывать огонь по нелегалам на границе

Дмитрий Ярош / УНИАН

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош прокомментировал вероятность обострения ситуации с нелегалами на границе.

В своем Facebook он подчеркнул, что против нарушителей границу Украины не исключено применение оружия.

Экс-лидер ПС уверен в необходимости срочного принятия закона об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

"Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям", - добавил Ярош.

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Напомним, 16 ноября, на границе Беларуси Польши нелегальные мигранты устроили новую попытку прорыва в Евросоюз.

Они начали ломать заграждения на границе и попытались проникнуть на территорию Польши. Соответствующие кадры публикуют в Сети.

В ответ польские правоохранители были вынуждены применить против нелегальных мигрантов слезоточивый газ.

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

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