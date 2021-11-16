Ярош пригрозил открывать огонь по нелегалам на границе

Необходимо принять закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, уверен Дмитрий Ярош.
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош прокомментировал вероятность обострения ситуации с нелегалами на границе.
В своем Facebook он подчеркнул, что против нарушителей границу Украины не исключено применение оружия.
Экс-лидер ПС уверен в необходимости срочного принятия закона об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.
"Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям", - добавил Ярош.
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Напомним, 16 ноября, на границе Беларуси Польши нелегальные мигранты устроили новую попытку прорыва в Евросоюз.
Они начали ломать заграждения на границе и попытались проникнуть на территорию Польши. Соответствующие кадры публикуют в Сети.
В ответ польские правоохранители были вынуждены применить против нелегальных мигрантов слезоточивый газ.
Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.
Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.
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