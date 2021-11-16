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Новый штурм границы: нелегалы ломают заграждения и прорываются в Польшу из Беларуси

16 ноября 2021, 11:10
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В ответ польские правоохранители были вынуждены применить против нелегальных мигрантов спецсредства.

Нелегалы из Беларуси атакуют польскую границу / Reuters

Во вторник утром, 16 ноября, на границе Беларуси Польши нелегальные мигранты устроили новую попытку прорыва в Евросоюз.

Они начали ломать заграждения на границе и попытались проникнуть на территорию Польши. Соответствующие кадры публикуют в Сети.

В ответ польские правоохранители были вынуждены применить против нелегальных мигрантов слезоточивый газ.

Мигранты на границе с Польшей начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в поляков камни, в ответ польские силовики применили слезоточивый газ, сообщает Sputnik Беларусь.

В ответ на камни в сторону беженцев полетели светошумовые гранаты.

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Польские пограничники применили против мигрантов водомёт, толпу удалось оттеснить.

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

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