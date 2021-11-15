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Германия признала "Батька": Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе с Беларусью

15 ноября 2021, 22:25
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Эксперты считают, что таким образом и.о. канцлера Германии фактически признала Лукашенко лидером Беларуси.

Лукашенко
Лукашенко общался с Меркель / УНИАН

Новая политическая неделя в Европе началась с телефонного разговора между и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и самопровозглашенным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко.

В течение 50 минут стороны обсуждали ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, пишет БЕЛТА.

"И еще один важнейший аспект, который "президент" Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, – гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи", – пишет СМИ.

В итоге Меркель и Лукашенко договорились о дальнейших переговорах для разрешения этого конфликта.

Между тем, пока неизвестно, кто из них стал инициатором данного разговора.

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Мигранты у границы Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Тогда группы беженцев собрались на кордоне для того, чтобы попасть в Польшу. Мигранты решили разделиться на две группы – первая отправилась на контрольно-пропускной пункт, вторая пошла пересекать границу лесами.

Мигранты попытались штурмом попасть в Польшу. При помощи подручных средств – лопат, щипцов и даже бревен – они намеревались сломать ограждение. Однако польские силовики отразили атаку.

Затем они устроили палаточный лагерь у границ Польши. Варшава фиксировала несколько сотен попыток прорваться через границу.

10 ноября нелегальные мигранты все-таки попали в Польшу. Границу пересекли две группы, одну из них задержали.

А 13 ноября беженцы прорвались в Польшу в районе Старзына. На польской территории незаконно оказались около 50 мигрантов.

Тем временем ,Украина и Запад считают, что миграционный кризис у границ Польши спровоцировал Лукашенко. Они призвали ЕС решить проблему и создать трибунал над Лукашенко.

viber
Меркель Беларусь мигранты Александр Лукашенко МИД Германии
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