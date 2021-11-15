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Стрельба на границе Беларуси и Польши: польские власти заявили о провокации Минска

15 ноября 2021, 13:08

Польские силовики заявили, что они постоянно сталкиваются с провокационными маневрами Беларуси.

Польша граница атака
Польша граница атака / Reuters

На границе Беларуси и Польши слышна стрельба. Польская сторона утверждает, что это белорусские провокации, с которыми им регулярно приходится сталкиваться. Скорее всего, стреляют холостыми патронами.

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - подчеркнули в Польше.

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