Стрельба на границе Беларуси и Польши: польские власти заявили о провокации Минска

Польша граница атака / Reuters

На границе Беларуси и Польши слышна стрельба. Польская сторона утверждает, что это белорусские провокации, с которыми им регулярно приходится сталкиваться. Скорее всего, стреляют холостыми патронами.

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - подчеркнули в Польше.

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