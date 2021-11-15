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Самолетами на Германию: Лукашенко рассказал, как "решает" проблему с мигрантами на границе

15 ноября 2021, 12:59
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Лукашенко утверждает, что нелегалов уговаривали вернуться на родину.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко предложил отправить нелегалов в Мюнхен / Reuters

Александр Лукашенко заявил, что готов доставить мигрантов в Мюнхен на самолетах государственной компании "Белавиа". Также он утверждает, что нелегалов уговаривали вернуться на родину, но они не хотят этого делать.

По словам Лукашенко, власти страны делают все возможное, чтобы не накапливать беженцев на государственной границе. Он говорит, что Беларусь также готова отправить их на родину, но никто не хочет этого делать, так как там у беженцев нет дома и средств для выживания, пишет издание Белта.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеСломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границыТакже он напомнил, что власти немецкого города Мюнхен недавно предложили принять беженцев, которые в данный момент штурмуют польскую границу со стороны Беларуси.

Обстановка на польско-белорусской границе

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши начался 8 ноября. Группы беженцев собрались на белорусско-польском кордоне для того, чтобы попасть на территорию Польши. Мигранты разделились на две колонны: первая последовала на КПП, вторая отправилась пересекать границу лесами.

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15 ноября часть группы иракских беженцев, которые находились в стихийном лагере у границы, подошла к польскому пункту пропуска "Брузги".

С польской стороны мобилизированы дополнительные силы личного состава, водометы и колючая проволока. Началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора.

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Автор: Сергей Кущ
viber
мигранты Александр Лукашенко
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