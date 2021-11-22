Крым – Украина и силовая операция по полуострову: у президента Болгарии объяснили резкое заявление

В Болгарии признают Крым территорией Украины и выступают против аннексии полуострова Россией / УНИАН

Президент Болгарии Румен Радев считает аннексию украинского полуострова Крым нарушением международного законодательства. София считает автономную республику частью Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность государства, четко артикулируя такую позицию на международном уровне.

Об этом сообщает местное издание Actualno, которое обнародовало заявление пресс-службы главы болгарского государства. В тексте речь идет о том, что Россия, оккупировав Крым, нарушила закон, а Болгария в российско-украинском конфликте всецело поддерживает Украину.Читайте также"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

Президент Болгарии Румен Радев, как утверждается, подразумевал, что фактически Крым контролирует Россия, а вопрос освобождения полуострова не может решаться силовым путем.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что у Радева видят в ситуации с Крымом проблему, которая приводит к напряженности в Черноморском регионе, непосредственно влияющей на безопасность Болгарии и союзников Софии.

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Заявление президента Болгарии о Крыме

Президент Болгарии Румен Радев в ходе предвыборных дебатов сказал, что "Крым сейчас российский". При этом он назвал неэффективными санкции ЕС против РФ, заявил о важном влиянии Москвы в борьбе с глобальным терроризмом и призвал искать диалог с Россией.

В Министерстве иностранных дел Украины вызвали на разговор болгарского посла Костадина Коджабашева, в ходе которого ему заявили о недопустимости подобных заявлений со стороны президента Болгарии. Дипломатическое ведомство указало на тот факт, что такие слова не соответствуют политике официальной Софии.

Позже Румен Радев уточнил, что аннексия Крыма противоречит закону, однако назвал оккупированный полуостров фактически "российским".

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