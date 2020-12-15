Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя

Алексей Навальный высказался о покушении на него / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что покушение на него устроили сотрудники ФСБ, а руководил операцией президент России Владимир Путин.

Об этом Навальный заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По его словам, эту операцию ФСБ осуществляла как "запланированную, четкую государственную задачу".

"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ", - заявил Навальный.

Он считает, что директор ФСБ Александр Бортников не сделал бы этого без приказа Путина, потому что "это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу".

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