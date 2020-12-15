Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя

ФСБ осуществляла "запланированную, четкую государственную задачу", уверен российский оппозиционер.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что покушение на него устроили сотрудники ФСБ, а руководил операцией президент России Владимир Путин.
Об этом Навальный заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы.
По его словам, эту операцию ФСБ осуществляла как "запланированную, четкую государственную задачу".
"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ", - заявил Навальный.
Он считает, что директор ФСБ Александр Бортников не сделал бы этого без приказа Путина, потому что "это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу".
Читайте такжеВ деле об отравлении Навального всплыли новые подробности
Отравление Навального - последние новости:
- Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.
- Токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев заявил, что возможности отравить Навального, пока он лежал в омской больнице, ни у кого не было.
- СМИ опубликовали журналистское расследование, в котором говорилось о том, что в отравлении оппозиционера Навального виновны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.