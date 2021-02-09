УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам

9 февраля 2021, 13:08

В полночь 10 февраля ряд российских телеканалов не будут доступны для просмотра в Латвии.

Аналоговое телевидение
Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам / Status Quo

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 российских телеканалов из списка тех, которые ретранслируются на территории страны, так как их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.

NEPLP исключает из списка телеканалов: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life", сообщает Европейская правда.

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", - уточнили в Нацсовете Латвии.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Санкции против телеканалов в Латвии – о чем сообщалось ранее:

Латвия телеканалы российские телеканалы
Сейчас вы просматриваете новость «Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосилсяИзвестный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице ПутинаВ Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина "Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - BloombergСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе РоссииЖириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
Следующий материал

Последние новости

14:28
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель
14:04
В МИД ответили Пескову, который отнес Украину к русскому миру Видео
14:00
"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть
13:52
У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V Видео
13:51
Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы - Шмыгаль Видео
Реклама
13:48
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
13:44
"Тошнит кровью": людей атаковала неизвестная инфекция, уже 15 жертв Видео
13:42
Сообразить на четверых: украинцы определились, каким партиям доверят власть в стране Видео
13:38
"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде Видео
13:30
"Жаркие предложения" – в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 90%
13:08
Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам
12:48
Ксения Мишина в крошечном купальнике показала семейный отдых
12:39
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
12:33
Назван регион, где завтра не будет снега Видео
12:30
У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг
12:24
Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины
11:53
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
11:53
Максим из Холостяка на СТБ женился на беременной девушке
11:34
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
11:28
Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать Видео
Реклама
11:21
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
11:06
Сердечный приступ: как распознать и что делать Видео
11:05
Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине Видео
10:55
Мост через Днепр в Кременчуге будут строить турки: Укравтодор подписал договор на 11 млрд
10:46
Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи
10:27
Ученые назвали удивительное преимущество паразитарных инфекций Видео
10:26
Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде Видео
10:14
Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену
09:50
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
09:45
Меткомбинат Ильича получил сертификат по безопасности и охране труда
09:39
Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве после 30-часового снегопада Видео
09:06
Киев замерз в пробках: как объехать тянучку Видео
09:03
Рано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозит
08:51
Украина может изменить решение о вакцинации препаратом AstraZeneca - Степанов Видео
08:18
Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ мнение
08:13
Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков Видео
08:02
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину Видео
07:28
Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы
07:16
Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике
06:53
Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука мнение
Реклама
06:44
Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая Видео
06:30
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
06:25
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Видео
05:56
Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие Видео
05:20
Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта Видео
04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму Видео
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять