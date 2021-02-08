В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала

В Министерстве иностранных дел России призвали профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова", сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 8 февраля.
"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала Россия РТР как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - сказано в ее комментарии, распространенном министерством.
Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии в области медиа, подчеркнула Захарова.
- Как ранее писал Главред, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник, 8 февраля, принял решение запретить трансляцию телеканала "Россия РТР" (международная версия канала Россия 1) на территории страны. Запрет будет действовать год, заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.
Автор: Екатерина Трохимчук