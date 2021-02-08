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В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала

8 февраля 2021, 23:11
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В Министерстве иностранных дел России призвали профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии.

Мария Захарова
В МИД РФ прошлись по запрету канала РФ в Латвии / Захарова

В Министерстве иностранных дел России заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова", сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 8 февраля.

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала Россия РТР как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - сказано в ее комментарии, распространенном министерством.

Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии в области медиа, подчеркнула Захарова.

  • Как ранее писал Главред, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник, 8 февраля, принял решение запретить трансляцию телеканала "Россия РТР" (международная версия канала Россия 1) на территории страны. Запрет будет действовать год, заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.
новости России телеканалы МИД России запрет российской медиа продукции Мария Захарова
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