В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала

В МИД РФ прошлись по запрету канала РФ в Латвии / Захарова

В Министерстве иностранных дел России заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова", сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 8 февраля.

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала Россия РТР как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - сказано в ее комментарии, распространенном министерством.

Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии в области медиа, подчеркнула Захарова.