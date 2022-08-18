Лавров пытается получить визу США: посольство РФ уже выдвинуло свои требования

Лавров пытается получить визу США / Фото Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров всячески пытается получить американскую визу. Но самостоятельно решить вопрос не получается и он подключил посольство РФ в США. Посольство уже обвинило Штаты и выдвинуло ряд требований. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщают росСМИ.

Сообщается, что Лавров хочет взять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке и выступить перед дипломатами других стран.

Антонов обвинил Штаты якобы "в создании сложностей с рабочими поездками" в последние годы.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", – сказал Антонов.

Почему-то он убежден, что выступление Лаврова на Генассамблее ООН "хотели бы увидеть многие".

Напомним, на саммите глав МИД G20 министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову устроили бойкот. С представителем страны, которая бомбит города и убивает мирных жителей, отказались сделать общее фото.

Из-за неприязни к Лаврову и действий РФ в Украине в знак протеста против военной агрессии высокопоставленные дипломаты накануне бойкотировали ужин 7 июля, который стал первым мероприятием двухдневной встречи G20.

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