УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лавров пытается получить визу США: посольство РФ уже выдвинуло свои требования

18 августа 2022, 08:25

Глава российского МИД Сергей Лавров хочет принять участие в Генассамблее ООН.

Сергей Лавров
Лавров пытается получить визу США / Фото Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров всячески пытается получить американскую визу. Но самостоятельно решить вопрос не получается и он подключил посольство РФ в США. Посольство уже обвинило Штаты и выдвинуло ряд требований. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщают росСМИ.

Сообщается, что Лавров хочет взять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке и выступить перед дипломатами других стран.

Антонов обвинил Штаты якобы "в создании сложностей с рабочими поездками" в последние годы.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", – сказал Антонов.

Почему-то он убежден, что выступление Лаврова на Генассамблее ООН "хотели бы увидеть многие".

Напомним, на саммите глав МИД G20 министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову устроили бойкот. С представителем страны, которая бомбит города и убивает мирных жителей, отказались сделать общее фото.

Из-за неприязни к Лаврову и действий РФ в Украине в знак протеста против военной агрессии высокопоставленные дипломаты накануне бойкотировали ужин 7 июля, который стал первым мероприятием двухдневной встречи G20.

Другие новости:

война в Украине новости США Генассамблея ООН российское вторжение Сергей Лавров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:25

Лавров пытается получить визу США: посольство РФ уже выдвинуло свои требования

07:48

Россия пытается выдать удары по Крыму за теракты: в ISW объяснили, зачем это нужно Кремлю

07:03

Под утро РФ ударила по Харькову ракетами: вспыхнул мощный пожар, среди пострадавших - детиВидео

06:31

Ночью в Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС: первые подробностиВидео

06:01

Итоги полугода войны: армия Украины готова к контрнаступлениюмнение

Реклама
05:55

Взлет цен на бензин, дизель и автогаз: украинцев предупредили о возврате акцизаВидео

05:30

Если ВСУ освободят Херсон, Кремль получит громадный удар, способный определить исход войны – БадракВидео

05:24

Сказочное везение и большие деньги: что нужно сделать знакам до начала осени, чтобы притянуть удачу магнитомВидео

04:55

Зачем нужно класть соду и кофе в холодильник: советы опытных хозяекВидео

04:20

Скисшее молоко лучше не выбрасывать: как приготовить простое и эффективное удобрение для цветов домаВидео

03:20

Настоящая калорийная бомба: топ-3 ингредиента, которые испортят любой салат и сделают вреднымВидео

03:15

В моду на осень-зиму 2022 2023 входит потрясающая женская стрижка на средние волосы для всехФото

02:47

Лесбийские игры: 64-летняя Мадонна целовала своих гостей на ужине взасосВидео

02:15

Как быстро освежить одежду без стирки: 8 простых советов, которые уберут все без исключения запахи

01:35

Совсем не HIMARS: военный эксперт рассказал, какое лучшее оружие ВСУ получили от ЗападаВидео

00:57

Тяжелая магнитная буря в 7 баллов: как пережить атаку в конце августаВидео

00:51

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньгиВидео

00:04

Гороскоп на сегодня 18 августа 2022: Львам – сплетни, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – долгиВидео

17 августа, среда
23:46

"Это не несчастный случай": мама Кузьмы Скрябина назвала причины смертельной аварии сынаВидео

23:21

"Оккупанты погибнут, как роса на солнце": Зеленский рассказал, где идут самые тяжелые боиВидео

Реклама
22:49

Здание полностью уничтожили с людьми: Зеленский показал видео разрушенного общежития в ХарьковеВидео

22:32

"Были прилеты": у Зеленского раскрыли детали ударов по оккупантам в КрымуВидео

22:27

Оккупанты жестко обстреливают Харьков: начался сильнейший пожар, есть жертвыВидео

22:08

Хозяйки никогда так не делают: 5 вещей на кухне, из-за которых можно попасть в бедуВидео

21:54

Гауляйтеры Аксенов и Константинов сбежали из Крыма: источник раскрыл деталиВидео

21:17

Путин расхвастался "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное – СНБОВидео

21:11

В Раде предупредили о наказании для женщин, не ставших на воинский учетВидео

21:04

"Им потом хуже будет": Арестович предупредил о последствиях в случае ракетного удара РФ по КиевуВидео

20:59

Арестович рассказал, почему власть не предупредила украинцев о вторжении войск РФВидео

20:30

РФ готовит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе и назвали датыВидео

20:28

Катя Осадчая поманила голым плечиком и показала свой отдых в Крыму

20:18

Саботируют приказы офицеров и сами себя калечат: оккупанты срывают наступление войска РФ – ГенштабВидео

20:13

"Сдаться в плен, или научиться плавать": офицер ВСУ назвал сценарий для войск РФ после удара на югеВидео

20:10

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

20:04

Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

19:58

В захваченной РФ Новой Каховке "прилеты" и взрывы: взметнулся огромный столб дымаВидео

19:47

Жена Дмитрия Гордона показала себя в жарких объятиях супруга

19:43

Ворвется невыносимая погода: синоптики предупредили о мощном граде и ураганеВидео

19:41

Если бы власть предупредила о войне заранеемнение

19:38

Сбили 6 ракет "Калибр" за 3 мин: командир дивизиона рассказал о героическом отражении атаки оккупантовВидео

Реклама
19:24

День Независимости Украины 2022: дата, будет ли выходной традиции дня

19:23

ВСУ бьют по оккупантам: в США рассказали детали ударов по базам РФ в КрымуВидео

19:20

Пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войнымнение

19:17

НАТО может вступить в войну с РФ, если Путин заставит Лукашенко напасть на страну Альянса – экспертВидео

19:13

Оккупанты с перепугу вывозят все самолеты из Крыма - разведкаВидео

18:50

"Погиб во время выполнения боевой задачи": Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима на фронте

18:39

Музыкальный триумф: Усик в образе казака поразил всех перед боем с ДжошуаВидео

18:20

Шольц заговорил о новых поставках для ВСУ и оправдался за медленную помощьВидео

18:19

Выезд из Украины мужчинам: еще одной категории могут разрешить покинуть странуВидео

18:04

"Мужики, прекратите так сильно любить своих бывших": Седокова похабно обратилась к женщинам всех "эксов"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять