Лавров пытается получить визу США: посольство РФ уже выдвинуло свои требования

Глава российского МИД Сергей Лавров хочет принять участие в Генассамблее ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров всячески пытается получить американскую визу. Но самостоятельно решить вопрос не получается и он подключил посольство РФ в США. Посольство уже обвинило Штаты и выдвинуло ряд требований. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщают росСМИ.
Сообщается, что Лавров хочет взять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке и выступить перед дипломатами других стран.
Антонов обвинил Штаты якобы "в создании сложностей с рабочими поездками" в последние годы.
"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", – сказал Антонов.
Почему-то он убежден, что выступление Лаврова на Генассамблее ООН "хотели бы увидеть многие".
Напомним, на саммите глав МИД G20 министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову устроили бойкот. С представителем страны, которая бомбит города и убивает мирных жителей, отказались сделать общее фото.
Из-за неприязни к Лаврову и действий РФ в Украине в знак протеста против военной агрессии высокопоставленные дипломаты накануне бойкотировали ужин 7 июля, который стал первым мероприятием двухдневной встречи G20.
Другие новости:
- Взлет цен на бензин, дизель и автогаз: украинцев предупредили о возврате акциза
- У Путина уже нет других вариантов, кроме капитуляции - Александр Коваленко
- Если ВСУ освободят Херсон, Кремль получит громадный удар, способный определить исход войны – Бадрак