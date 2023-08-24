Лавров 'вспыхнул' после вопроса о гибели Пригожина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проигнорировал вопрос журналиста о смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также его личных связях с наемниками.
Вопрос прозвучал от журналиста "Настоящего время", когда Лавров покидал с охранниками очередную пресс-конференцию в ЮАР.
Представитель СМИ поинтересовался у Лаврова, в каких связах тот состоял с Пригожиным, и уточнил его мнение насчет гибели главного "вагнеровца".
"Как на интересах России в Африке скажется гибель Пригожина возможная? Насколько плотно вы сотрудничали с Пригожиным?" - спросил журналист.
Однако российский министр пытался поскорее вырваться из помещения, а затем, уже, впрочем, в традиционном хамском тоне, переспрашивая что-то у охранников, грубо послал журналиста.
"Да откуда вы взялись, ***?" - только ответил Лавров, ехидно улыбаясь на камеру. Журналистам так и не удалось узнать его мнения по поводу гибели комадного состава ЧВК "Вагнер".
Смотрите, как Лавров послал журналиста после вопроса о Пригожине:
Загибель Пригожина
Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет ЧВК "Вагнер", в котором, по сообщению росСМИ, находился главарь наемников Евгений Пригожин со своей свитой.
Сообщалось, что самолет был подбит двумя ракетами ПВО. В результате происшествия погиб весь экипаж вместе с Пригожиным.
Спустя сутки российский президент Владимир Путин подтвердил гибель своего повара, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Семьям погибших в "авиакатастрофе" он выразил сочувствие. В своем комментарии пропагандистам, сидя в бункере, Путин заметно нервничал, постоянно покашливая, а кремлевское клише "неонацистский режим" едва выговорил.
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