Летели бить по Харькову: РФ сбросила бомбу у Белгорода – неожиданные детали

Разрушения в РФ похожи на падение на здание полуторатонной авиационной бомбы, говорит Александр Коваленко.

https://glavred.info/world/leteli-bit-po-harkovu-rf-sbrosila-bombu-u-belgoroda-neozhidannye-detali-10567922.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Российские оккупанты 25 мая сбросили авиабомбу в поселке Дубовое Белгородского района и обвинили в ударе Украину.

После удара по "Эпицентру" в Харькове россияне решили придумать "ответный огонь" и начали бить по своей территории, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

При этом россияне публиковали кадры разрушений, однако эксперт говорит, что они не свойственны ни 122-мм реактивному снаряду или даже 152-мм.

видео дня

"Это больше похоже на падение на здание полуторатонной авиационной бомбы типа ФАБ-1500М54, у которой не раскрылся УМПК", — уверен он.

Аналитик обратил внимание на то, что об этом говорят характерные для ударного пробития крыши здания повреждения, отсутствие осколочных элементов от разрыва боеприпаса и волновой эффект на нижнем этаже, от прилета в фундамент тяжелого, но не детонировавшего объекта.

Он не исключил, что российские пилоты после удара по Харькову планировали продолжать удары, но одна из бомб не сработала штатно и рухнула в Белгороде.

"Но виноваты, конечно же, украинцы…" — добавил Коваленко.

Взрывы в Харькове 25 мая - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова. В результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты атаковали гражданскую торговую инфраструктуру города управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Харькову. Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по гипермаркету "проявлением российского безумия" и призвал партнеров предоставить больше ПВО.

Как сообщалось ранее, в момент воздушной тревоги сотрудники и посетители гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда РФ сбросила авиабомбы, не успели эвакуироваться.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред