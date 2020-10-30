Литва направила Беларуси решительную ноту протеста

Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений.
В МИД Литвы отправила властям Беларуси грозную ноту протеста из-за решения официального Минска закрыть пропуск через свою государственную границу.
"В четверг днем Беларусь в одностороннем порядке закрыла границу с Литвой, не сообщив об этом Литве и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением", - подчеркивают в литовском МИД.
Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений, отмечается в сообщении.
Беларусь закрывает границы - о чем ранее сообщал Главред:
- Накануне, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины.
- При этом в Министерстве иностранных дел Украины были удивлены запретом на въезд в Беларусь. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ему ничего не известно о таком запрете.
- Накануне Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую, и пригрозил соседним странам.
Автор: Екатерина Трохимчук