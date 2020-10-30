Литва направила Беларуси решительную ноту протеста

Литва направила Беларуси ноту протеста / ua.news

В МИД Литвы отправила властям Беларуси грозную ноту протеста из-за решения официального Минска закрыть пропуск через свою государственную границу.

"В четверг днем Беларусь в одностороннем порядке закрыла границу с Литвой, не сообщив об этом Литве и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением", - подчеркивают в литовском МИД.

Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений, отмечается в сообщении.

Беларусь закрывает границы - о чем ранее сообщал Главред: