"Ломать людей": Лукашенко объявил об окончании протестов в Беларуси

Не надо доставать страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами - Лукашенко / Reuters

В Беларуси не будут "ломать людей" за то, что они имеют собственную точку зрения относительно событий на территории страны. Протесты в стране заканчиваются и теперь нужно заняться вопросами экономического развития.

Об этом избранный по версии Центризбиркома Беларуси президент Александр Лукашенко заявил в ходе своего визита на одно из предприятий в городе Орша, сообщает его пресс-служба.

По словам политика, власти не собираются "ломать людей" за то, что у них есть свое видение событий в Беларуси. Однако в то время, когда стране грозит внешняя угроза, людям не следует "ходить по улицам" и "доставать страну".

"Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть", - сказал Лукашенко.

Он считает, что протесты в стране уже заканчиваются.Читайте также"Они зажрались": Лукашенко взбеленился из-за санкций против Беларуси

"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - подчеркнул белорусский глава государства.

Тем временем в оппозиции Беларуси заявили о подготовке новых массовых акций, запланированных на 30 августа. Указывается, что вследствие заявления Путина о возможной силовой помощи Лукашенко белорусы намерены продемонстрировать свое стремление к миру и сохранению независимости страны.

Ранее в оппозиции также рассказали о старте кампании по отзыву гражданами депутатов парламента и местных советов. Данная процедура предусмотрена законодательством Беларуси.