Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным

Лукашенко откровенно рассказал, как уживается с Путиным / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает главу Кремля Владимира Путина своим другом и что играет с ним в одной команде и в спорте, и в политике, куда их "намертво загнали".

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – ред.) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос в ходе интервью для телеканала "Россия-1".

При этом Лукашенко затруднился назвать тех, кто еще помимо Путина является ему другом.

"Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к выводу, что, наверное, нет", - сказал он.

Также глава Беларуси рассказал о своих врагах и подчеркнул, что у него "противников очень много".

"Стали ли они врагами, наверное, время покажет", - добавил он.

В ходе интервью Лукашенко отметил, что его с Путиным намертво загнали в одну политическую команду.

"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент похвастался, что играет с Путиным в хоккей в одной команде, и что глава Кремля приглашает в команду и его младшего сына Николая.

"Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем - я, он и Коля. Коля у нас бегает за нас, а мы уже там помогаем", - откровенно рассказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко показал свой рабочий кабинет и телефоны, по которым разговаривает с российским президентом. На вопрос, бывают ли беседы на повышенных тонах, Лукашенко ответил отрицательно. В то же время он уточнил, что они с Путиным иногда ссорятся.

"Ну, по телефону же не повышают тон. У нас не принято это между главами государств, вообще это не очень. Ну, с Путиным, вообще-то, мы можем - с единственным человеком - поспорить там, даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так - нет", - раскрыл детали общения с Путиным Лукашенко.

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