Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным

Белорусский президент рассказал о непростых отношениях с российским коллегой.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает главу Кремля Владимира Путина своим другом и что играет с ним в одной команде и в спорте, и в политике, куда их "намертво загнали".
"Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – ред.) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос в ходе интервью для телеканала "Россия-1".
При этом Лукашенко затруднился назвать тех, кто еще помимо Путина является ему другом.
"Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к выводу, что, наверное, нет", - сказал он.
Также глава Беларуси рассказал о своих врагах и подчеркнул, что у него "противников очень много".
"Стали ли они врагами, наверное, время покажет", - добавил он.
В ходе интервью Лукашенко отметил, что его с Путиным намертво загнали в одну политическую команду.
"Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал Лукашенко.
Белорусский президент похвастался, что играет с Путиным в хоккей в одной команде, и что глава Кремля приглашает в команду и его младшего сына Николая.
"Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем - я, он и Коля. Коля у нас бегает за нас, а мы уже там помогаем", - откровенно рассказал Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко показал свой рабочий кабинет и телефоны, по которым разговаривает с российским президентом. На вопрос, бывают ли беседы на повышенных тонах, Лукашенко ответил отрицательно. В то же время он уточнил, что они с Путиным иногда ссорятся.
"Ну, по телефону же не повышают тон. У нас не принято это между главами государств, вообще это не очень. Ну, с Путиным, вообще-то, мы можем - с единственным человеком - поспорить там, даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так - нет", - раскрыл детали общения с Путиным Лукашенко.
Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:
- Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
- Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
- Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над этой демократией.
- Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти.