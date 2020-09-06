Лукашенко может не вернуться в Минск после встречи с Путиным - журналист

Путин и Лукашенко встретятся 13 сентября / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко может не вернуться из Москвы после рандеву в Кремле с лидером России Владимиром Путиным. Но вполне возможно, что он вернется в Минск с российским ОМОНом.

Об этом в эфире Эха-Москвы заявила журналист, публицист Юлия Латынина.

"Всего несколько недель этот человек топал ногами, арестовывал вагнеровцев и рассказывал, как Путин собирается вмешиваться в дела Беларуси. Но, поняв, что он теряет власть и что его собственного ОМОНа недостаточно, и что российский ОМОН может быть прислан в Беларусь только в случае, если обе страны будут объединены, он разворачивается на 180 градусов и рассказывает нам о том, какой Путин хороший", - сказала Латынина.

Журналистка выразила мнение, что после встречи с Путиным в Кремле 13 сентября Лукашенко может не вернуться в Беларусь.

"Надвигается на нас 13 сентября, когда Лукашенко приедет в Россию. И я не знаю, что будет после 13-го, если Лукашенко вернется в Беларусь с путинским ОМОНом. Может быть, его просто в России отправят в отставку, государства объединятся, и Путин объявит новые выборы", - предположила она.

Также Латынина предсказала тотальные избиения в Беларуси.

"А, может быть, Лукашенко вернется с путинским ОМОНом, и это может быть новая серия тотальных избиений. И тогда есть шанс, что не только Украина и Грузия выйдут из российского культурного пространства, как это уже удалось добиться Путину — это было сложно, но он решил эту проблему, — но, в общем-то, белорусы начнут учить доселе практически не существовавший как рабочий белорусский язык", - добавила она.

Также она обратила внимание на то, что Путину доверять нельзя.

"Я совершенно одного не понимаю, как Лукашенко может доверять Путину. Я понимаю, что договариваться с Тихановской или Западом сложно. Но если ты с ними о чем-то договорился, в том числе, о неприкосновенности, значит, что договорился. А в случае с Кремлем, о который Лукашенко столько раз вытирал ноги, учитывая эту историю с "Новичком", ну, знаете, Лукашенко в таком случае никто не повезет в клинику "Шарите" и плакать по нем не будет", - подытожила Латинина.

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