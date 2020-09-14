Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил Чечню / Reuters

В понедельник, 14 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Россия и Беларусь должны готовить свои армии, чтобы противостоять внешней агрессии.

Трансляция встречи велась на канале RT в Youtube.

По словам Лукашенко, есть определенные красные линии, через которые переходить нельзя.

"Главное (я это постоянно говорю) — не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам. Но тем не менее есть определённые красные линии, которые никто не имеет права переходить", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Путиным.

Также Лукашенко отметил, что события в Беларуси — это очень серьёзный урок, который и Москва, и Минск выдержали.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил главу Кремля за поддержку после выборов в республике.

Добавим, что президент Беларуси также заговорил об усилении армии.

"Россия и Беларусь должны готовить свои армии, чтобы - не дай бог - противостоять внешней агрессии", - сказал Лукашенко.

Переговоры Лукашенко с Путиным – о чем говорилось ранее: