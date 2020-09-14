Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил Чечню

Лукашенко отметил, что события в Беларуси — это очень серьёзный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
В понедельник, 14 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Россия и Беларусь должны готовить свои армии, чтобы противостоять внешней агрессии.
Трансляция встречи велась на канале RT в Youtube.
По словам Лукашенко, есть определенные красные линии, через которые переходить нельзя.
"Главное (я это постоянно говорю) — не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам. Но тем не менее есть определённые красные линии, которые никто не имеет права переходить", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Путиным.
Также Лукашенко отметил, что события в Беларуси — это очень серьёзный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил главу Кремля за поддержку после выборов в республике.
Добавим, что президент Беларуси также заговорил об усилении армии.
"Россия и Беларусь должны готовить свои армии, чтобы - не дай бог - противостоять внешней агрессии", - сказал Лукашенко.
Переговоры Лукашенко с Путиным – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
- 14 сентября в Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в формате тет-а-тет.
- 13 сентября Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.