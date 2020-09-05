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Лукашенко назвал главную проблему Беларуси

5 сентября 2020, 16:13

Власти Беларуси обеспокоены ситуацией в экономике, без которой спокойствия не будет.

Лукашенко
Лукашенко назвал главную проблему Беларуси / Reuters

Стабильность экономики является проблемой Беларуси, задачей и обеспокоенностью властей, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, если есть экономика — будет все остальное.

"Нет экономики — тогда не нужно рассчитывать на безопасность и спокойствие в стране и тому подобное", — заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что для нормального функционирования белорусской экономики сделано немало.

Комментируя забастовки, Лукашенко заявил, что "шататься" в большинстве начали именно частные предприятия, и предложил поставить их в равные условия с государственными.

"Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас", — сказал президент Беларуси.

Зявления Лукашенко - что он говорил ранее:

  • 1 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть. Он считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее в Украине будет цветочками.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 21 августа президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками. Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский".

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