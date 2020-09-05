Лукашенко назвал главную проблему Беларуси

Власти Беларуси обеспокоены ситуацией в экономике, без которой спокойствия не будет.
Стабильность экономики является проблемой Беларуси, задачей и обеспокоенностью властей, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, если есть экономика — будет все остальное.
"Нет экономики — тогда не нужно рассчитывать на безопасность и спокойствие в стране и тому подобное", — заявил он.
При этом Лукашенко добавил, что для нормального функционирования белорусской экономики сделано немало.
Комментируя забастовки, Лукашенко заявил, что "шататься" в большинстве начали именно частные предприятия, и предложил поставить их в равные условия с государственными.
"Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас", — сказал президент Беларуси.
Зявления Лукашенко - что он говорил ранее:
- 1 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть. Он считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее в Украине будет цветочками.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 21 августа президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками. Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский".