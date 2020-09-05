Лукашенко назвал главную проблему Беларуси / Reuters

Стабильность экономики является проблемой Беларуси, задачей и обеспокоенностью властей, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, если есть экономика — будет все остальное.

"Нет экономики — тогда не нужно рассчитывать на безопасность и спокойствие в стране и тому подобное", — заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что для нормального функционирования белорусской экономики сделано немало.

Комментируя забастовки, Лукашенко заявил, что "шататься" в большинстве начали именно частные предприятия, и предложил поставить их в равные условия с государственными.

"Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас", — сказал президент Беларуси.

Зявления Лукашенко - что он говорил ранее: