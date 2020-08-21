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Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси

21 августа 2020, 13:52

Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.

Лукашенко считает, что заварушку в Беларуси подготовили США – Лукашенко новости сегодня
"Заварушку" в Беларуси подготовили США, считает Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают.

Под Варшавой создан специальный центр, рассказал Лукашенко во время визита на агрокомбинат Дзержинский, сообщает Белта.

По его словам, белорусская сторона знает, чем этот центр занимается.

"…Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", – заявил президент.

Лукашенко утверждает, что европейцы все делают так, как говорят США.

"…Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно", – добавил Лукашенко.

Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против УкраиныНапомним, 9 августа в Беларуси после президентских выборов начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочный лидер избирательной гонки – Александр Лукашенко.

Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Евросоюз не признал выборы в Беларуси и назвал Лукашенко персоной нон грата.

Лукашенко говорил, что акциями протеста из-за рубежа "кукловодят" определенные люди и получают за это большие деньги.

Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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