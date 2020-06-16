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Поле чудес отдыхает: Лукашенко передал Зеленскому оригинальные презенты

16 июня 2020, 21:01

Президент Беларуси подарил Владимиру Зеленскому и его супруге оригинальные вышиванки.

Лукашенко
Лукашенко подарил Зеленскому вышиванки / УНИАН

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому от лидера белорусов Александра Лукашенко.

Презентом стали белорусские вышиванки и приглашение посетить Беларусь с визитом на Форум регионов. Об этом сообщается на сайте белорусского посольства по результатам встречи посла с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

"Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - отмечается в сообщении.

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В ходе встречи для Зеленского и его супруги были переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Беларуси.

"В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами", - сообщили в посольстве.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы состояния и перспектив развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в городе Гродно.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.

Напомним, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.

Александр Лукашев Владимир Зеленский новости Беларуси
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