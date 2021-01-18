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Лукашенко предрек интернету "увядание" и призвал смотреть телевизор

18 января 2021, 20:00

Политик вновь отличился одиозным заявлением о СМИ.

Лукашенко
Лукашенко призвал отказаться от интернета / Reuters

В Беларуси Александр Лукашенко сделал смелое заявление и предрек интернету скорое "увядание", а телевизор назвал образом жизни и призвал не отказываться от "классики".

Он считает, что "кому-то надо" принизить роль классических средств массовой информации, для чего распространяется мнение, что телевидение, печатные СМИ и книги "себя изжили", заявил Лукашенко в своей речи по случаю сегодняшнего торжественного приема во Дворце независимости.

Лукашенко призвал не идти на поводу этих взглядов и назвал интернет, в частности, Telegram-каналы, мощным оружием.

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"Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите: даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета. Я клоню вас к тому: не отказывайтесь от этой классики. Телевизор – это образ жизни, это образ мышления. Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и так далее, разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку, смотрите на экран. Куда-то пришли в гости – обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь", — считает он.

Протесты в Беларуси - о чем шла речь ранее:

  • В августе в Беларуси начались протесты из-за выборов президента, которые жестоко подавлялись силовиками.
  • Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.
  • 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
  • Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.
  • На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.
Александр Лукашенко платное телевидение новости Беларуси
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