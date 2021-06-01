Лукашенко раскрыл, что взял на встречу с Путиным в таинственном чемоданчике / Reuters

На встречу с главой России Владимиром Путиным, что состоялась в конце мая, Александр Лукашенко принес чемодан, который сильно заинтересовал журналистов. Однако содержимое таинственного чемоданчика Лукашенко раскрыл лишь сегодня.

По его словам, в чемодане он пронес документы о Союзном государстве и об отношениях между США, Евросоюзом и Китаем.

Лукашенко сообщил, что эти материалы подготовили белорусские спецслужбы. И добавил, что если бы эта информация попала в открытый доступ, то "много было бы разговоров".

Белорусский лидер уточнил, что главы России и Беларуси подобными сведениями обмениваются уже давно, даже если какой-то из обменов проходит в одностороннем порядке, то есть сведения касаются лишь одной из стран.

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Встреча Путина и Лукашенко: новости

29 мая состоялась официальная часть встречи президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны достигли договоренности об открытии новых авиарейсов между государствами. Компания Белавиа должна увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города.

Кроме того, Минск до конца июня должен получить второй кредитный транш от Москвы на сумму 500 миллионов долларов.

Позднее сообщалось, что стороны, кроме организации авиасообщения между странами, также обсудили вопросы инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софьи Сапеги.