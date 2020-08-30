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"Лукашенко стал токсичным": Путин готовит подлый план – журналист

30 августа 2020, 01:30

Россия разыгрывает свой маневр в Беларуси, уверен Евгений Волошин.

Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Заявления о помощи и поддержке президента РФ Владимира Путина Александру Лукашенко делаются лишь для отвода глаз.

На самом деле Путин хочет убрать Лукашенко, заявил белорусский журналист Евгений Волошин в эфире телеканала Украина 24.

"Есть мнение, что Лукашенко стал абсолютно токсичным также для России, что это недоговороспособный партнер. И эти заявления Путина – ширма. На самом деле они хотят мягким способом или жестким убрать Лукашенко", - сказал журналист.

По его мнению, заявление Путина о предоставлении помощи "рассчитано в первую очередь на белорусских силовиков и на самого Лукашенко".

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"Это прикрытие перед основным маневром, который Россия хочет здесь разыграть", - пояснил Волошин.

Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.

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