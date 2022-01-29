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Масштабную агрессию России против Украины еще можно предотвратить - Пентагон

29 січня 2022, 08:04

Пока неизвестно, какое решение принял Путин, однако Пентагон будет сохранять фокус внимания на ситуации.

Пентагон
Глава Пентагона заявил, что масштабную агрессию России против Украины еще можно предотвратить / Reuters

До сих пор существуют возможности предотвратить масштабную агрессию России против Украины, убежден министр обороны США Ллойд Остин.

"Конфликт не является неизбежным. До сих пор остаются время и пространство для дипломатии", — рассказал Остин на пресс-конференции в Пентагоне, сообщает Укринформ.

Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки, а также союзники и партнеры предложили России путь прекращения кризиса и укрепления безопасности, и минобороны США продолжит поддерживать эти дипломатические усилия.

По его словам, США остаются преданными делу о помощи Украине, в том числе путем предоставления военной поддержки. Остин напомнил, что с 2014 года США обеспечили $2,7 млрд оборонной помощи Украине, а за прошедший год поддержка составляла $650 млн. В декабре президент Байден утвердил дополнительные $200 млн, что обеспечило предоставление Украине ракет Javelin, другого противотанкового оружия, гранатометов, артиллерийских и стрелковых боеприпасов.

Остин также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с европейскими союзниками. Это, по его словам, включает в себя усиление безопасности восточного фланга НАТО.

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По просьбе поделиться оценками возможного наступления РФ, министр обороны США напомнил, что на границе с Украиной до сих пор остается более 100-тысячный контингент российских войск, и дальнейшее их скопление увеличивает возможные варианты действий Москвы.

Он также отметил, что пока неизвестно, какое решение принял Путин, однако Пентагон будет сохранять фокус внимания на ситуации.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне.

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новости США Пентагон вторжение России Ллойд Остин
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