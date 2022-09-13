Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои на границе

Премьер Армении Пашинян позвонил Путину и грозится просить помощи у России и ОДКБ.
В ночь на вторник, 13 сентября, произошло обострение конфликта Азербайджана и Армении. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях с использованием вооружений. Армянский премьер-министр Никол Пашинян позвонил главе Кремля Владимиру Путину и заявил, что намерен просить помощи у Москвы и ОДКБ.
Обострение конфликта Армении и Азербайджана 13 сентября
В Армении сделали заявление, согласно которому Азербайджан совершил "интенсивный обстрел с применением артиллерии, крупнокалиберных орудий и беспилотников в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук".
Премьер-министр Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону. После этого он провел заседание Совета безопасности. Сказал, что Ереван будет просить помощи у ОДКБ.
Появились сообщения о якобы поднятии по тревоге 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри, но сведения в итоге не подтвердились. Также не было подтверждения и информации о достижении сторонами перемирия.
Армения – член ОДКБ
Армения входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ней состоят Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Ереван может обратиться за помощью к организации в случае военной агрессии в отношении своей страны.
"В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - сказали у Пашиняна.
Впрочем, в 2020 году ОДКБ отказалось от военной поддержки Армении, когда обострился конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Ереван в итоге проиграл Баку войну.
Кроме того, Пашинян созвонился с главой Госдепа США Блинкеном. В Вашингтоне пообещали приложить усилия для стабилизации обстановки.
Позиция Азербайджана
В Министерстве обороны Азербайджана провели брифинг, во время которого рассказали о "масштабной диверсии со стороны Армении".
"Армения совершила широкомасштабную провокацию на Дашкенском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях", - заявили в Баку.
Сообщается о жертвах среди военных.
В Баку назвали Армению "государством-террористом и оккупантом в регионе".
"Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении в армянских СМИ и сегменте социальных сетей - не больше чем бред", - сказали азербайджанские представители.
Для аргументации позиции Баку в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что "в последние месяцы участились провокации в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов", а "военная техника ВС Армении продолжает присутствовать на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана". Речь идет о территориях, связанных с конфликтом государств в Нагорном Карабахе.
Война Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах
Между Ереваном и Баку, только в современной истории, не первое десятилетие происходит конфликт за Нагорный Карабах.
Последнее масштабное обострение произошло в сентябре 2020 года и переросло в новую войну, которая продлилась 1,5 месяца. Азербайджан выиграл войну, было подписано соглашение о перемирии.
Посредником выступила Россия, а так называемые российские миротворцы были размещены между Арменией и территорией Нагорного Карабаха сроком на 5 лет с возможностью продления "миссии".
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